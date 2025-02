Großdemo gegen Rechtsextremismus beginnt in München

München: In der Landeshauptstadt beginnt zur Stunde eine größere Demonstration gegen Rechtsextremismus. Viele tausend Menschen haben sich unter dem Motto "Demokratie braucht dich" auf der Theresienwiese versammelt. Angemeldet sind 75.000 Teilnehmer. Aber auch in vielen anderen Städten wird und wurde heute gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie demonstriert - zum Beispiel in Nürnberg, Bamberg oder in Rosenheim. In Rosenheim waren laut Polizei 400 Menschen gekommen. Ein Teil von ihnen machte sich im Anschluss auf den Weg zur Demonstration in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 14:00 Uhr