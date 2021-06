Großdemo gegen Corona-Maßnahmen in Kassel bleibt verboten

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kassel: Eine für heute geplante Demonstration von Gegnern der Corona-Politik in Kassel bleibt verboten. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigte am Abend entsprechende Entscheidungen des Verwaltungsgerichts sowie der Stadt. Der Gerichtshof begründete seine Entscheidung vor allem mit den Erfahrungen vorheriger Versammlungen, etwa im März in Kassel: Viele der 20.000 Teilnehmer hatten sich nicht an Auflagen wie Maskenpflicht gehalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 02:00 Uhr