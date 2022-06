Großbritannien will Urteil gegen Abschiebungen nach Ruanda anfechten

Nachrichtenarchiv - 15.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien will trotz einer Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an den umstrittenen Abschiebeflügen nach Ruanda festhalten. Arbeitsministerin Coffey erklärte, man werde das Urteil anfechten, denn britische Richter hätten vorher entschieden, dass die Flüge abheben können. Der erste geplante Abschiebeflug nach Ruanda mit Asylsuchenden verschiedener Nationalitäten an Bord war kurz vor der Abreise gestern Abend gerichtlich gestoppt worden. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hält den britischen Ansatz für völlig falsch. Die Kirche von England hatte die Maßnahme als "unmoralisch" und "beschämend" bezeichnet. Selbst der britische Thronfolger Prinz Charles nannte das Vorgehen Berichten zufolge "entsetzlich".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 13:00 Uhr