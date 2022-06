Großbritannien will Urteil gegen Abschiebeflüge nach Ruanda anfechten

Russisches Ultimatum an Soldaten in Sjewjerodonezk ist abgelaufen

Kiew: Die verbliebenen ukrainischen Soldaten in Sjewjerodonezk kommen russischen Forderungen nach einer Kapitulation nicht nach. Moskau hatte in einem Ultimatum mit deren Vernichtung gedroht. Ukrainischen Angaben zufolge dauern die Gefechte in der Stadt an. Der Gouverneur des Gebiets Luhansk sagte, dass die Verteidigung immer schwieriger werde, weil Russland von drei Seiten angreife. Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, dass ein für heute geplanter Fluchtkorridor zur umkämpften Chemiefabrik Asot von ukrainischer Seite gestört wird. Zivilisten sollten so in Richtung pro-russischer Gebiete evakuiert werden. Die Ukraine strebt an, dass die Menschen auf ukrainisches Territorium gebracht werden. // Die Nato-Staaten und andere Partnerländer wollen am Nachmittag in Brüssel über weitere Waffenlieferungen beraten, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen.

