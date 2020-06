Großbritannien will Quarantänepflicht für Einreisende lockern

Nachrichtenarchiv - 27.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Regierung will die Quarantänepflicht für Einreisende aus einigen Ländern offenbar aufheben. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Zu den betroffenen Ländern zählen demnach Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland. Reisende aus Portugal, Schweden und den USA müssen sich dagegen weiter für zwei Wochen isolieren, wenn sie nach Großbritannien kommen. Die Anordnung war am 8. Juni in Kraft getreten und von verschiedenen Seiten kritisiert worden. Mehrere Fluggesellschaften hatten Klagen eingereicht. Auch in der konservativen Regierungspartei von Premierminister Johnson rumorte es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 20:00 Uhr