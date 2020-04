Großbritannien will auch Corona-Todesfälle in Pflegeheimen veröffentlichen

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien ist an die Angestellten des Gesundheitswesens und in Pflegeheimen erinnert worden, die an den Folgen des Corona-Virus gestorben sind. Um 11 Uhr Ortszeit wurde eine Schweigeminute eingelegt. In London stoppten U-Bahnen und Busse. Premierminister Johnson teilte per Twitter wörtlich mit: "Das Land wird Euch nicht vergessen". Nach Schätzungen der britischen Behörden sind fast 100 medizinische Fachkräfte und Sozialarbeiter verstorben, die an Covid-19 erkrankt waren. Gesundheitsminister Hancock teilte außerdem mit dass ab morgen auch die Todesfälle in Pflegeheimen veröffentlicht werden sollen. Kritiker beklagen schon seit längerem, die Zahlen aus Großbritannien seien unvollständig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 21:00 Uhr