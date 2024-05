Großbritannien wählt am 4. Juli ein neues Unterhaus

London: In Großbritannien wird am 4. Juli ein neues Unterhaus gewählt. Premierminister Sunak kündigte den Termin für die vorgezogene Parlamentswahl in einer Ansprache vor seinem Amtssitz in der Downing Street in London an. Er werde um jede Stimme kämpfen, um sich das Vertrauen der Wähler zu verdienen, erklärte der Tory-Politiker. Unsichere Zeiten erforderten einen klaren Plan und mutiges Handeln, so Sunak. Er habe diesen Plan, im Gegensatz zur Oppositionspartei Labour.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 01:00 Uhr