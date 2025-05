Großbritannien verschärft Einwanderungsregeln

Großbritannien will die Zahl der Migranten im Land deutlich senken: Premierminister Starmer sagte, er werde das gescheiterte Experiment der offenen Grenzen beenden. So soll etwa ein spezielles Visum abgeschafft werden, das helfen sollte, den Pflegenotstand zu bekämpfen. Für ein Arbeitsvisum soll ein Hochschulabschluss verlangt werden. Und wer die britische Staatsbürgerschaft beantragen will, muss künftig zehn anstatt wie bisher fünf Jahre warten.

