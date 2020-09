Großbritannien verbietet Versammlungen wegen Corona

Warnstreik der Busfahrer in Aschaffenburg, Coburg und Kaufbeuren

München: Wer auf den Bus angewiesen ist, muss heute in drei bayerischen Städten mehr Zeit einplanen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in Aschaffenburg, Coburg und Kaufbeuren die Busfahrer zum Streik auf. Verdi verlangt ein höheres Einstiegsgehalt. Derzeit liegt es bei 12,89 Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft fordert 3,50 Euro mehr. Der Arbeitgeberverband ist bislang gegen eine Erhöhung. Deswegen stehen die Busse in Aschaffenburg und Coburg ganztägig, in Kaufbeuren zwischen 4.45 und 8.45 Uhr still.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 06:00 Uhr