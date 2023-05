Großbritannien und Niederlande fordern Kampfjet-Koalition für die Ukraine

Meldungsarchiv - 16.05.2023 21:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Reykjavik: Großbritannien und die Niederlande wollen eine internationale Koalition schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Darauf hätten sich die Regierungschefs beider Länder, Sunak und Rutte, am Rande des Gipfeltreffens des Europarats in Island verständigt, teilte ein Sprecher der britischen Regierung mit. Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten und auch bei der Ausbildung unterstützt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in den vergangenen Tagen bei seinen Besuchen in europäischen Hauptstädten um umfangreiche neue Militärhilfe gebeten - und auch für den Aufbau einer "Kampfjet-Koalition" geworben. Bisher wollten die Nato-Staaten diese Forderung Kiews nicht erfüllen. - An dem Gipfeltreffen in Island nimmt auch Bundeskanzler Scholz teil. Selenskyj soll per Video zugeschaltet werden.

