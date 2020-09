Großbritannien und Kanada verhängen Sanktionen gegen Lukaschenko

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien und Kanada haben Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko verhängt. Die Maßnahmen gelten auch für dessen Sohn sowie sechs weitere Vertreter der Regierung. Der britische Außenminister Raab erklärte, man habe ein Einreiseverbot verhängt und das Vermögen der Betroffenen eingefroren. Laut Raab wurde die Entscheidung zusammen mit Kanada gefällt. Dies sei eine klare Botschaft an das - so wörtlich - "gewalttätige und betrügerische Regime" in Belarus. - Nach offiziellen Angaben hat Lukaschenko die Präsidentschaftswahl mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen. Die EU erkennt das Ergebnis nicht an; sie konnte sich aber noch nicht auf Sanktionen gegen Lukaschenko einigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 18:00 Uhr