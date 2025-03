Großbritannien und Frankreich wollen Plan für Waffenruhe in der Ukraine erarbeiten

London: Großbritannien und Frankreich wollen federführend einen Plan für eine Waffenruhe in der Ukraine ausarbeiten. Das hat der britische Regierungschef Starmer vor dem Auftakt der Ukraine-Konferenz mit EU-Spitzenpolitikern in London angekündigt. Nach seinen Worten sollen sich an einer entsprechenden Vereinbarung möglicherweise auch ein oder zwei andere Länder sowie die Ukraine beteiligen. Anschließend solle der Plan den Vereinigten Staaten vorgelegt werden. Dies sei so gestern mit den Präsidenten Trump, Selenskyj und Macron abgesprochen worden, sagte Starmer der BBC. Das Londoner Gipfeltreffen am Nachmittag findet vor dem Hintergrund des jüngsten politischen Kurswechsels in den USA, wachsender Unsicherheit über die Zukunft des transatlantischen Bündnisses sowie des jüngsten Eklats zwischen Trump und Selenskyj statt.

