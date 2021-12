Großbritannien und Frankreich melden Höchststände bei Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien meldet einen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen. Die Behörden verbuchten mehr als 122.000 Neuansteckungen und damit 2.000 mehr als am Vortag. In Großbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Tagen rasant, weniger dramatisch ist allerdings der Zuwachs bei den Todesfällen und den schweren Krankheitsverläufen. Auch in Frankreich hat die Zahl der Neuansteckungen mit mehr als 94.000 einen neuen Höchststand erreicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.12.2021 02:00 Uhr