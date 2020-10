Großbritannien setzt Brexit-Gespräche mit EU nun doch fort

Italien verhängt auch über Lazio nächtliche Ausgangssperre

Rom: Nach der Lombardei und Kampanien hat die italienische Regierung nun auch für die Region Lazio einschließlich der Hauptstadt Rom eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gilt ab morgen Mitternacht für mindestens 30 Tage. Gestern wurden in Italien fast 15.200 Corona-Neuinfektionen registriert. In Tschechien müssen von heute an alle Geschäfte mit nicht lebensnotwendigen Waren schließen. Zudem hat die Regierung in Prag angeordnet, Kontakte mit anderen auf die absolut notwendige Zeit zu begrenzen. In Tschechien herrscht bereits seit dem 5. Oktober der Notstand. In Irland gilt seit dieser Nacht für sechs Wochen die höchste Maßnahmen-Stufe: Das bedeutet, wer kann, muss von zu Hause aus arbeiten. Geschäfte werden auch hier bis auf Ausnahmen geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2020 06:00 Uhr