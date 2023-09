Großbritannien schraubt Klimaschutz-Ziele zurück

London: Der britische Premierminister Sunak hat eine Aufweichung der britischen Klimaschutzpläne angekündigt. Das Verbot neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge werde von 2030 auf 2035 verschoben, kündigte Sunak an. Außerdem werde die Umstellung von Gasheizungen auf Wärmepumpen in Privathaushalten verlangsamt. Damit sollen die Kosten für die Bürger gesenkt werden. Wenn man den bisherigen Weg fortsetzt, würde man die britische Bevölkerung verlieren, so Sunak. Seinen Vorgängern warf er vor, sich zu schnell auf Klima-Ziele festgelegt zu haben, ohne dafür die Unterstützung der Öffentlichkeit zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 19:45 Uhr