Großbritannien schließt Lockerungen von Corona-Auflagen vorerst aus

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Anders als Deutschland will die britische Regierung die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus noch nicht lockern. Das sagte Kabinettsminister Gove im Interview mit dem Nachrichtensender Sky News. Als besonders beunruhigend bezeichnete Gove den hohen Anteil an Todesfällen. In Großbritannien sind mehr als 15.000 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben, mehr als 115-tausend haben sich mit dem Virus angesteckt. Im weltweiten Vergleich ist das Land am fünftstärksten betroffen. Die Regierung in London steht in der Kritik, weil im Gesundheitssystem nicht genügend Schutzausrüstung zur Verfügung steht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 20:00 Uhr