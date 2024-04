Großbritannien schickt ersten Asylbewerber nach Ruanda

London: Großbritannien hat zum ersten Mal einen Asylbewerber nach Ruanda gebracht. Das berichtet die Zeitung "The Sun". Der Mann soll freiwillig mit einem Linienflug in das ostafrikanische Land gereist sein. Grundsätzlich sind aber auch Zwangsabschiebungen geplant. Ein neues Gesetz sieht vor, dass alle Menschen, die illegal in das Vereinigte Königreich einreisen, nach Ruanda geschickt werden. In einigen Wochen sollen die Abschiebe-Flüge beginnen. Wer freiwillig dorthin reist, bekommt hingegen umgerechnet rund 3500 Euro als Startgeld.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 02:00 Uhr