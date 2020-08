Großbritannien ordnet Quarantäne für Reisende aus Frankreich und den Niederlanden an

Nachrichtenarchiv - 14.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien hat für Reisende aus Frankreich wieder eine zweiwöchige Quarantänepflicht angeordnet. Als Grund nannte die Regierung in London am Abend den Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Frankreich um 66 Prozent allein in der vergangenen Woche. Schätzungen zufolge macht derzeit rund eine halbe Million Briten Urlaub in Frankreich. Beobachter rechnen nun mit einer massenhaften Rückreise. Auch die Niederlande, Malta, Monaco und einige Karibikinseln kamen auf die Quarantäneliste.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 03:00 Uhr