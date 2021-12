Großbritannien nun Virusvariantengebiet

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien ist seit heute Virusvariantengebiet. Damit gelten für die Einreise nach Deutschland strenge Hürden. Wer aus Großbritannien kommt, muss in jedem Fall 14 Tage in Quarantäne - auch Geimpfte und Genesene. Grund ist die Ausbreitung der Omikron-Variante im Vereinigten Königreich. Wegen des neues Virustyps hat Österreich generell seine Einreiseregeln verschärft. Seit heute gilt 2G-Plus. Einreisen darf nur, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich einen negativen PCR-Test vorlegt. Für Pendler bleibt es in Österreich bei der 3G-Regel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.12.2021 04:00 Uhr