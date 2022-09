Großbritannien nimmt mit Trauerfeier Abschied von der Queen

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Mit einer bewegenden Trauerfeier hat Großbritannien Abschied von Königin Elizabeth der Zweiten genommen. Vertreter von Königshäusern sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt - darunter auch US-Präsident Biden und Bundespräsident Steinmeier - füllten bei dem Staatsbegräbnis die Bänke der Westminster Abbey in London. Der Erzbischof von Canterbury, Welby, würdigte in seiner Predigt die Lebensleistung der verstorbenen Königin. Menschen, die liebend dienen, seien selten, sagte er. Und Anführer, die liebend dienen, seien noch seltener. Nach der Trauerfeier wurde der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen in einer feierlichen Prozession bis zum Triumphbogen Wellington Arch gezogen, begleitet von Glockenschlägen des Wahrzeichens Big Ben und Kanonenschüssen. Von dort wurde er vor Kurzem in den Leichenwagen umgeladen, der den Sarg zum 35 Kilometer entfernten Schloss Windsor bringt. Dort findet am Abend nach einem Gottesdienst mit 800 Gästen die Beisetzung im Kreis der königlichen Familie statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 15:00 Uhr