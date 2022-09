Großbritannien nimmt mit Staatsbegräbnis Abschied von Königin Elizabeth II.

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien nimmt heute mit einem Staatsbegräbnis in der Londoner Westminster Abbey Abschied von Königin Elizabeth II. Am Morgen wird der Sarg der verstorbenen Queen auf einer Kanonenlafette von Westminster Hall zur nahegelegenen Kathedrale gebracht. An der Trauerfeier nehmen rund 2000 Gäste teil, darunter Staatsoberhäupter und Monarchen aus aller Welt. Dazu gehören US-Präsident Biden, Bundespräsident Steinmeier, der französische Präsident Macron und der japanische Kaiser Naruhito. Anschließend wird der Sarg nach einer Prozession nach Schloss Windsor überführt. Am Abend wird die Elizabeth die Zweite in der George VI.-Gedächtniskapelle im engsten Familienkreis beigesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 05:00 Uhr