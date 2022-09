Großbritannien nimmt mit Staatsbegräbnis Abschied von der Queen

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien nimmt heute mit einem Staatsbegräbnis Abschied von Königin Elisabeth II. Am Morgen wird der Sarg der vor gut anderthalb Wochen verstorbenen Queen von Westminster Hall zur nahegelegenen Kathedrale Westminster Abbey gebracht. Um 12 Uhr beginnt dann die Trauerfeier. Unter den rund 2.000 Gästen sind Staatsoberhäupter aus aller Welt, darunter auch Bundespräsident Steinmeier und US-Präsident Biden. Im Anschluss an die Trauerfeier wird der Sarg in einer Prozession nach Schloss Windsor überführt. Dort kommt es zu einer weiteren Feier, diesmal auch mit Mitarbeitern der Königin. Am Abend wird die Queen dann im Familienkreis beigesetzt.

