Großbritannien nimmt mit Staatsakt Abschied von Queen Elizabeth der Zweiten

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Hunderttausende Menschen haben bei einem Staatsbegräbnis in der britischen Hauptstadt Abschied von Königin Elizabeth der Zweiten genommen. An der Trauerfeier in Westminster Abbey nahmen rund 2000 geladene Gäste teil. Darunter waren auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs und Monarchen aus aller Welt, wie etwa der japanische Kaiser Naruhito, US-Präsident Biden und Bundespräsident Steinmeier. Nach dem Staatsakt in der Kirche wurde der Sarg der Monarchin in einer feierlichen Prozession zum Triumphbogen Wellington Arch gebracht, begleitet von König Charles, seinen Söhnen William und Harry sowie weiteren Mitgliedern der königlichen Familie. Anschließend fuhr ein Leichenwagen die sterblichen Überreste von Königin Elizabeth der Zweiten nach Schloss Windsor. Nach einer Trauerfeier in der dortigen Kapelle wurde der Sarg der Queen in die Königliche Gruft hinabgelassen. Die Beisetzung erfolgt am Abend in einer privaten Zeremonie.

