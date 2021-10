Nachrichtenarchiv - 30.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Großbritannien rund 30 afghanische Migranten wegen ihrer Zugehörigkeit zur LGBTQ-Szene aufgenommen. Unter dem Regime der Islamisten seien sie am meisten gefährdet, teilte das britische Außenministerium mit. London kündigte an, noch weiteren Menschen Schutz zu gewähren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.10.2021 05:00 Uhr