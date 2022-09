Großbritannien nimmt Abschied von der Queen

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Mit einer bewegenden Trauerfeier, Schweigeminuten und einer feierlichen Prozession durch London hat Großbritannien Abschied von seiner Königin Elizabeth der Zweiten genommen. An dem Gottesdienst in Westminster Abbey nahmen etwa 2000 Gäste teil, darunter zahlreiche Monarchen und andere Staatsoberhäupter wie etwa US-Präsident Biden. Der Erzbischof von Canterbury, Welby, sagte in seiner Predigt, die Königin habe viele Leben berührt. Nach der Trauerfeier wurde der Sarg in einer feierlichen Prozession bis zum Triumphbogen Wellington Arch gezogen. Von dort aus wurden die sterblichen Überreste von Elizabeth der Zweiten in einem Leichenwagen nach Schloss Windsor gefahren. Dort fand der Aussegnungsgottesdienst statt. Am Abend wird Elizabeth die Zweite in einer privaten Zeremonie auf Schloss Windsor beigesetzt.

