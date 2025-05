Großbritannien macht Privatisierung der Bahn rückgängig

London: Die britische Regierung hat das erste Bahnunternehmen im Land wieder verstaatlicht. Die "South Western Railway" war in Südengland, unter anderem in London, tätig. In den kommenden zwei Jahren sollen alle Eisenbahnbetreiber in Großbritannien wieder in staatliche Hand überführt werden. Die britische Bahn war in den 90er Jahren privatisiert worden. Allerdings gilt das Projekt der damaligen konservativen Regierung als gescheitert. Bahnfahren wurde dadurch teuer und unzuverlässig. Vier von 14 Bahnunternehmen waren auf Grund ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeiten schon in den vergangenen Jahren wieder unter staatliche Kontrolle gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 18:00 Uhr