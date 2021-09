Großbritannien lockert Visa-Bestimmungen für ausländische Lkw-Fahrer

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Angesichts eines akuten Arbeitskräfte-Mangels lockert die britische Regierung kurzfristig die Visa-Bestimmungen. Wie die Regierung mitteilte, sollen mehr als 10.000 befristete Arbeitsvisa unter anderem für Lkw-Fahrer ausgestellt werden. Weil in Großbritannien Schätzungen zufolge rund 100.000 Lkw-Fahrer fehlen, war es zuletzt zu Engpässen an Tankstellen und leeren Regalen in Supermärkten gekommen - viele Briten reagierten mit Panikkäufen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 02:00 Uhr