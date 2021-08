Großbritannien lockert Reisebeschränkungen für Deutschland

Nachrichtenarchiv - 05.08.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien lockert nach Regierungsangaben die Reisebeschränkungen für mehrere europäische Länder. Einreisende aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Slowakei, Lettland, Rumänien und Norwegen müssen sich ab Sonntag Früh nicht mehr in Quarantäne begeben. Diese Länder stehen auf der sogenannten grünen Liste. Einreisende müssen nicht geimpft sein, aber einen negativen Test vorweisen und an Tag Zwei nach der Einreise einen PCR-Test machen. - Die USA wollen Medienberichten zufolge künftig von allen ausländischen Einreisenden einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung verlangen. Dann sollen auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, wie unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf Kreise des Weißen Hauses berichtet. Einen genauen Zeitplan dafür gebe es bisher nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 09:00 Uhr