Großbritannien lockert Einreisebestimmungen

Scholz und Laschet werben bei Wahlkampfveranstaltungen um Stimmen

München: SPD-Kanzlerkandidat Scholz will im Fall eines Wahlsiegs mehr Wohnraum schaffen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Marienplatz hat er in Aussicht gestellt, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, 100.000 davon sollten Sozialwohnungen sein. In einem "5-Punkte-Programm" forderte er zudem, dass die Mieten in Ballungsräumen in den kommenden fünf Jahren nur wenig steigen dürften. Scholz' Konkurrent, CDU-Kanzlerkandidat Laschet, war kurz zuvor bei einer eigenen Wahlkampfveranstaltung in Nordrhein-Westfalen aufgetreten und gab sich zuversichtlich. Es bewege sich etwas, sagte er vor seinen Anhängern. Noch seien acht Tage Zeit. Aktuell liegt Scholz in Umfragen klar vor Laschet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2021 18:00 Uhr