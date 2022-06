Großbritannien liefert Raketenwerfer an Ukraine

Das Wetter: Wolken und Sonne, später Schauer, bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, gebietsweise auch länger sonnig. Am Nachmittag besonders in Franken, zum Abend hin auch an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. Kommende Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald vielerorts schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen wechselhaft bei leicht niedrigeren Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2022 06:00 Uhr