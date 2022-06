Großbritannien liefert Mittelstreckenraketen an Ukraine

Nachrichtenarchiv - 06.06.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Ungeachtet der Warnungen aus Moskau will Großbritannien der Ukraine Langstrecken-Raketensysteme liefern. Verteidigungsminister Wallace teilte mit, dies bedeute einen großen Schub für die Fähigkeiten der ukrainischen Armee, sich zu verteidigen. Die Raketenwerfer können Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung erreichen. Laut Wallace sollen ukrainische Soldaten für den Einsatz der Systeme in Großbritannien geschult werden. Bereits vergangene Woche hatten die USA angekündigt, der Ukraine ein mobiles Artillerie-Raketensystem zu liefern. Der russische Präsident Putin hatte westliche Staaten davor gewarnt, der Ukraine Langestreckenraketen zu liefern. Russische Nachrichtenagenturen zitieren ihn mit den Worten, andernfalls werde Moskau die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen und seine Waffen einsetzen, um Objekte zu treffen, die man bisher nicht getroffen habe. Einzelheiten nannte er nicht.

