Großbritannien liefert Assange an die USA aus

Zwei Tote und sechs Verletzte bei Motorradunfällen in Bayern

Windischeschenbach: Bei vier schweren Motorradunfällen sind am Abend in Bayern zwei Männer getötet und sechs Personen meist schwer verletzt worden. In Windischeschenbach in der Oberpfalz starb ein 36-Jähriger auf der Flucht vor einer Polizeistreife. Er war auf der A93 durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen, erhöhte das Tempo sogar noch und kam schließlich von der Fahrbahn ab. In Waischenfeld bei Bayreuth stieß ein 49-Jähriger mit einem Traktor zusammen - auch er starb noch an der Unfallstelle, sein 16-jähriger Sohn wurde schwer verletzt. In Steinfeld im Landkreis Main-Spessart kam es zu einem Zusammenstoß zweier Motorräder. Hier wurden beide Fahrer schwer verletzt, eine Beifahrerin leicht. In Gablingen bei Augsburg geriet ein 27-jähriger Motorradfahrer in ein Maisfeld - seine 28-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 10:00 Uhr