Großbritannien lässt Corona-Impfstoff von Biontech zu

Nachrichtenarchiv - 02.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz : Als erstes Land weltweit hat Großbritannien per Notfall-Regel den Corona-Impfstoff der deutschen Pharma-Firma Biontech zugelassen, der gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer entwickelt worden ist. Das haben beide Unternehmen mitgeteilt. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Corona-Impfstoff als die EU und die USA. In Deutschland hofft man auf erste Impfungen noch in diesem Monat. Die Länder bereiten dafür derzeit Impfzentren vor. Derweil steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat 487 weitere Opfer binnen 24 Stunden gemeldet - das ist ein neuer Höchstwert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2020 09:00 Uhr