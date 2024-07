Großbritannien kündigt Waffenlieferungen an die Ukraine an

Odessa: Der neue britische Verteidigungsminister Healey hat der Ukraine neue Waffenlieferungen zugesagt. Bei seinem Antrittsbesuch in Odessa stellte er ein ganzes Paket in Aussicht, darunter Artilleriegeschütze, Panzerabwehrwaffen und große Mengen an Munition. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte Healey für die Unterstützung. Darüberhinaus haben die Niederlande angekündigt, der Ukraine möglichst schnell F16-Kampfjets zu liefern. Der neue Außenminister Veldkamp versprach bei einem Besuch in Kiew 24 Maschinen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 22:00 Uhr