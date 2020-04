Großbritannien ist fünftes Land mit mehr als 20.000 Corona-Toten

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien ist seit heute das fünfte Land mit mehr als 20.000 Corona-Toten. Wie die Regierung in London mitteilte, starben in britischen Kliniken mehr als 20.300 Menschen an der neuen Lungenkrankheit. Nicht inbegriffen ist die Zahl von Corona-Toten in Pflege- und Altenheimen. Laut Schätzungen dürfte sie in die Tausende gehen. Wissenschaftler gehen zwar davon aus, dass die Pandemie in Großbritannien ihren Höhepunkt erreicht hat. Laut Premierminister Johnson ist es aber noch zu früh, die Ausgangsbeschränkungen zu lockern. Sie gelten bis zum 7. Mai.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 18:45 Uhr