Großbritannien hat den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien hat den Brexit vollzogen. Nach 48 Jahren Mitgliedschaft in der Europäischen Union gehört das Vereinigte Königreich nun auch dem Binnenmarkt und der Zollunion der Gemeinschaft nicht mehr an. Das sei ein unglaublicher Moment für Großbritannien, sagte Premierminister Johnson in seiner Neujahrsansprache. Und wörtlich: "Wir haben unsere Freiheit in unseren Händen und es liegt an uns, das Beste daraus zu machen." Formal war Großbritannien bereits Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Bis zum Jahreswechsel galt jedoch noch eine Übergangsphase mit EU-Regeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.12.2020 23:15 Uhr