Großbritannien hat Boris Becker nach Deutschland abgeschoben

Kurzmeldung ein/ausklappen Eisregen bremst Flugverkehr und Züge in Bayern aus

München: Eisregen und Frost hat den Verkehr am Münchner Flughafen am Nachmittag für mehrere Stunden teilweise zum Erliegen gebracht. Mehr als 170 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Inzwischen sind die Start- und Landebahnen laut Airport aber wieder frei. Auch die Deutsche Bahn hatte Probleme. So musste sie den Regionalverkehr zwischen München und Buchloe zeitweise einstellen, weil Züge bei Blitzeis liegengeblieben waren. In Niederbayern und der Oberpfalz meldete die Polizei am Nachmittag je 20 Auto-Unfälle wegen des Wetters. Auch auf der A9 in Oberbayern kam es zu Glätte-Unfällen. Vorsichtshalber hatten die Behörden heute in einigen Städten auch die Friedhöfe und Zoos geschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2022 19:15 Uhr