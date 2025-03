Großbritannien gibt Ukraine Milliarden-Darlehen zur Waffen-Produktion

London: Nach dem Eklat im Weißen Haus hat Großbritannien der ukrainischen Regierung einen Kredit über mehr als 2,7 Milliarden Euro zugesichert. Die Finanzminister beider Länder unterzeichneten am Abend eine entsprechende Vereinbarung zur Stärkung der ukrainischen Verteidigung. Vorher hatte der britische Premier Starmer den ukrainischen Präsidenten Selenskyj betont herzlich empfangen. Dieser kündigte bei X an, mit dem Geld weitere Waffen in der Ukraine zu produzieren. Das Darlehen soll mit Gewinnen aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten finanziert werden. Heute empfängt Starmer europäische Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfeltreffen in London. Hauptthema ist die weitere Unterstützung für die Ukraine mit Blick auf die zunehmend unsichere Haltung der US-Regierung. Für Deutschland nimmt Kanzler Scholz an dem Treffen teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 06:00 Uhr