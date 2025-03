Großbritannien gibt 13 Millionen Euro für Erdbebenhilfe in Myanmar bereit

London: Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar will Großbritannien die humanitäre Hilfe in dem Land mit umgerechnet knapp 13 Millionen Euro unterstützen. Das Rote Kreuz in Myanmar sprach von verheerenden Zerstörungen. Hunderte Gebäude sowie Brücken seien eingestürzt, viele Straßen stark beschädigt. Vielerorts werden Trinkwasser, Medizin und Verbandsmaterial knapp. Die Zahl der Toten wird inzwischen mit mehr als 1600 angegeben. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die Militärjunta in Myanmar hatte nach dem Erdbeben vom Freitag in einem außergewöhnlichen Schritt um internationale Hilfe gebeten.

