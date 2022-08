Großbritannien genehmigt als erstes Land einen Omikron-Impfstoff

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, örtlich Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, vor allem in Alpennähe. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. In der Nacht zunehmend klar und Temperaturrückgang auf 14 Grad. Morgen viel Sonnenschein. Auch am Mittwoch noch überwiegend freundlich. Am Donnerstag wechselhaft. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2022 15:00 Uhr