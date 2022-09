Großbritannien gedenkt der Queen mit Schweigeminute

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien haben die Menschen am Abend mit einer Schweigeminute der verstorbenen Königin Elizabeth II. gedacht. Sie begann mit einem einzigen Glockenschlag von Big Ben in London. Landesweit hielten die Menschen vor ihren Häusern, bei Veranstaltungen oder Mahnwachen inne, um an die Monarchin zu erinnern. Heute nimmt das Land mit einem Staatsbegräbnis Abschied von der Queen, die am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 22:30 Uhr