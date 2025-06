Großbritannien feiert den Geburtstag von König Charles mit Militärparade

London: Großbritannien feiert heute den Geburtstag von König Charles. Zu diesem Anlass findet in der Hauptstadt die traditionelle Parade "Trooping the Colour" statt, an der Hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teilnehmen. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts einen Überflug von Kampfflugzeugen verfolgen. Der eigentliche Geburtstag von Charles ist erst im November, er wird 77 Jahre alt. Die Militärparade findet aber wegen des besseren Wetters immer im Juni statt.

