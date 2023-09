Großbritannien erklärt Söldner-Armee Wagner zur Terrororganisation

London: Die britische Regierung stuft die russische Söldnerarmee Wagner als Terrororganisation ein. Damit ist es künftig eine Straftat in Großbritannien, der Gruppe anzugehören oder sie zu unterstützen, teilte das Innenministerium mit. Ministerin Braverman sagte, Wagner sei gewalttätig und zerstörerisch und ihre Mitglieder schlicht und einfach Terroristen. Bei Wagner zu sein oder und das Logo der Gruppe in der Öffentlichkeit zu tragen, kann künftig mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden. Die Privatarmee Wagner kämpft im Auftrag des Kreml in der Ukraine in der Schlacht um die Stadt Bachmut. Außerdem ist die Truppe in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz. Dort und in der Ukraine sollen Söldner schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 13:00 Uhr