Großbritannien bricht um Mitternacht endgültig mit der EU

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der Brexit wird nun endgültig Realität. Um Mitternacht schließt Großbritannien seinen Austritt aus der Europäischen Union endgültig ab. Dann endet nach einer elfmonatigen Übergangsphase seit dem EU-Austritt auch die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Premierminister Johnson sagte dazu wörtlich: "Das Schicksal dieses großartigen Landes liegt jetzt fest in unseren Händen." Johnson will die die historische Stunde mit seiner Familie in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street verbringen. Auf den letzten Drücker gab es an Silvester noch eine Einigung für das britische Überseegebiet Gibraltar, das künftig zum Schengen-Raum gehört.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 20:00 Uhr