Großbritannien beginnt bald mit Corona-Impfungen

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien soll der erste Corona-Impfstoff bereits in der kommenden Woche zugelassen werden. Das berichtet die Financial Times. Demnach soll der Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer unmittelbar nach der Zulassung auch gleich ausgeliefert werden. Die britische Regierung hat unterdessen einen Impfstoffminister ernannt. Zunächst befristet bis zum Sommer soll er die Ausgabe koordinieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.11.2020 01:00 Uhr