Großbrand zerstört leerstehendes Kloster in Passau

Passau: Im ehemaligen Kloster Bergfried ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Klosteranlage auf der nördlichen Donauseite Passaus ist seit fast zwei Jahrzehnten unbewohnt. In den vergangenen Jahren hatten dort immer wieder Konzerte und Veranstaltungen stattgefunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 11:45 Uhr