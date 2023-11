Großbrand zerstört drei Gebäude eines leerstehenden Klosters in Passau

Passau: Beim Brand des ehemaligen Klosters Bergfried in Passau ist am Morgen ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die ehemalige Klosteranlage auf der nördlichen Donauseite ist seit fast zwei Jahrzehnten unbewohnt. In den vergangenen Jahren hatte eine private Kulturinitiative regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen ausgerichtet. Am kommenden Sonntag hätte ein Konzert mit barocker Kammermusik stattfinden sollen. Zu der Anlage gehören mehrere Gebäude. Drei davon sind laut Polizei komplett abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 09:00 Uhr