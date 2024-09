Großbrand in Wunsiedel ist unter Kontrolle

Wunsiedel: Nach mehreren Stunden Löscharbeiten hat die Feuerwehr den Großbrand in einem Industriegebiet in der oberfränkischen Stadt unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte sind aber laut Landratsamt Wunsiedel noch bis in die Nacht hinein vor Ort, um die Flammen komplett zu löschen. Nach wie vor gebe es an der Brandstelle eine beträchtliche Rauchentwicklung. Messungen hätten aber ergeben, dass keine Gesundheitsgefahr bestehe. Anwohner im Ortsteil Holenbrunn sollen Fenster aber weiterhin geschlossen halten. Einige Bürger mussten den Angaben zufolge sogar in Sicherheit gebracht werden. Die nahe gelegene Bahnstrecke Marktredwitz - Hof ist mittlerweile wieder frei. Das Feuer brach in einem Betrieb aus, der Bauteile für Elektrotechnik herstellt. In Brand geriet laut Polizei unter anderem dort gelagertes Kunstharz.

