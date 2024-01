Großbrand in Westernstadt "Pullman City" im Kreis Passau - Zwei Verletzte

Eging am See: Die Feuerwehr im Landkreis Passau ist seit dem Morgen im Großeinsatz wegen eines gewaltigen Brandes in der Westernstadt "Pullman City". Wie das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet, wird ein großer Teil des Geländes nicht zu retten sein. Zwei Menschen wurden verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches übernachteten viele Besucher im Bereich der Westernstadt; sie wurden von Mitarbeitern des Parks aus ihren Räumen geführt. Laut Polizei hatte sich das Feuer schnell ausgebreitet. So stehen mehrere Gebäude in Holzbauweise, wie Saloons, in Flammen. Der Sachschaden dürfte im Millionenbereich liegen. Der Erlebnispark zieht nach Angaben der Veranstalter jährlich etwa 400.000 Besucher an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 10:30 Uhr