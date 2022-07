Großbrand in Sachsen geht auf Brandstiftung zurück

Nachrichtenarchiv - 01.07.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Der Großbrand in der sächsischen Gohrischheide ist wohl vorsätzlich gelegt worden. Die Behörden teilten mit, es seien an drei Stellen Rückstände von Brandbeschleunigern gefunden worden. Selbst noch während der Löscharbeiten seien Flächen angezündet worden. Deshalb ermitteln jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Großbrand war vor gut einer Woche ausgebrochen und hatte sich bis nach Brandenburg ausgebreitet. Insgesamt standen rund 900 Hektar in Flammen, den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von rund 13,5 Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2022 18:00 Uhr